Napoli falsa università online | 37 indagati Rilasciate più di 450 lauree contraffatte

Da teleclubitalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza di Napoli ha smantellato un’organizzazione che rilasciava oltre 450 lauree false attraverso una falsa università online. Sono 37 le persone indagate coinvolte nel sistema, che emetteva titoli di studio senza riconoscimento ufficiale. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e materiali utilizzati per il rilascio delle lauree contraffatte. Le autorità hanno evidenziato come il sistema fosse organizzato e funzionasse in modo strutturato.

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Un presunto sistema organizzato per rilasciare titoli di studio senza alcun riconoscimento ministeriale è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Su disposizione del Gip, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 37 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Secondo l'ipotesi investigativa, attraverso un portale internet venivano promossi corsi di laurea triennale e magistrale, in particolare in Sociologia e Scienze Turistiche. Per l'iscrizione era richiesto il pagamento di una quota annua di circa 1. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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