Napoli falsa università online | 37 indagati Rilasciate più di 450 lauree contraffatte

Notizia in breve

La Guardia di Finanza di Napoli ha smantellato un’organizzazione che rilasciava oltre 450 lauree false attraverso una falsa università online. Sono 37 le persone indagate coinvolte nel sistema, che emetteva titoli di studio senza riconoscimento ufficiale. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e materiali utilizzati per il rilascio delle lauree contraffatte. Le autorità hanno evidenziato come il sistema fosse organizzato e funzionasse in modo strutturato.