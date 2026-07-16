Napoli esuberi costano 30 milioni | Lukaku il più costoso

Il Napoli deve vendere prima di acquistare, con un costo totale degli esuberi stimato intorno ai 30 milioni di euro. Tra i giocatori più costosi figura un attaccante che, con il suo ingaggio, contribuisce maggiormente alla spesa complessiva. La lista dei partenti include diversi calciatori, e il loro valore complessivo si avvicina a questa cifra. La società sta valutando le opzioni per ridurre gli esuberi e fare spazio alle nuove acquisizioni.

Prima di comprare, il Napoli deve vendere: e il conto degli esuberi non è leggero. Secondo una stima della Gazzetta dello Sport, la lista dei partenti individuati dal club pesa complessivamente vicino ai 30 milioni di euro sui costi della società. Una cifra che, di fatto, condiziona tutto il mercato azzurro. Lukaku, la voce più pesante. Tra i nomi più onerosi c’è Romelu Lukaku: secondo il quotidiano il centravanti belga costa al club circa 11,5 milioni di euro lordi, nonostante i vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita — una delle voci più rilevanti dell’intero bilancio. Non stupisce, quindi, che il suo futuro sia in bilico: da una parte Allegri studia come sarebbe averlo accanto a Hojlund, dall’altra il nodo del monte ingaggi resta centrale, in un quadro in cui rendimento e costi dei big sono sotto esame. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Napoli e il caso Lukaku: chi ha sbagliato | Parte 1

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