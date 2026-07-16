Al campo sportivo comunale di Muraglia si è svolta una partita tra i membri della squadra che vinse il campionato di Seconda categoria nella stagione 1995-1996 e gli ex giocatori over 50 del club. Tra i partecipanti anche un europarlamentare, che ha preso parte al match con le vecchie glorie. Durante l’incontro, uno dei giocatori ha commentato un rigore calciato con un tiro più forte dell’emozione.

Al campo sportivo comunale di Muraglia la squadra che nella stagione 1995-1996 vinse il campionato di Seconda categoria e fu promossa in Prima categoria, ha sfidato il resto degli ex giocatori del Muraglia over 50. Presente anche l’ex sindaco, attuale europarlamentare, Matteo Ricci che nel 1996 faceva parte della squadra vincitrice: "Ho ancora in mente – dice Ricci – lo spareggio per vincere il campionato e salire in Prima. Ero uno dei giocatori incaricati di tirare i rigori decisivi. Ricordo l’emozione e il peso di quel rigore: senza pensarci troppo l’ho messa bassa rasoterra nell’angolino ed andò bene. Fummo promossi in Prima Categoria, dove giocai fino a 26 anni poi è prevalsa la passione per la politica e qualche infortunio di troppo ha condizionato il mio percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Muraglia, anche l’europarlamentare in campo con le vecchie glorie. Ricci e quel rigore speciale: "Un tiro più forte dell’emozione»

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