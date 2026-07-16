Alessandro Magnani è morto dopo essere stato travolto da una bicicletta. Prima dell’incidente, aveva condiviso sui social una foto in cui si trovava in una piscina, descrivendo il luogo come il suo rifugio e angolo di paradiso. Gli amici lo ricordano con affetto, citando questa immagine come esempio di momenti di relax e serenità. L'incidente ha avuto luogo a fine giugno, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle circostanze.

"Il mio piccolo rifugio e angolo di paradiso". Con questa frase, a fine giugno, Alessandro Magnani aveva accompagnato una foto che con un post sui social lo ritraeva in una piscina, a godersi il fresco in acqua. "E proprio ora sei nel Paradiso, quello vero, dove sei arrivato purtroppo così giovane", hanato alcuni amici, ancora increduli di fronte alla scomparsa prematura del 41enne, deceduto all’ ospedale Maggiore di Parma dopo un incidente accaduto a mezzogiorno di lunedì alla periferia di Campagnola. "L’ultima parola del tuo post è. paradiso. Lo hai raggiunto troppo presto e senza un perché, amico mio", la frase di un altro amico di lunga data di Alessandro, detto Magnaus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Muore travolto da una bici. Gli amici ricordano Alessandro: "Ora goditi il tuo paradiso"

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