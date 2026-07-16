L’amministratore delegato di Marche Multiservizi ha dichiarato che circa mezzo miliardo di euro sono stati persi. La società, attiva da oltre 20 anni, lavora nel territorio di Pesaro Urbino, accompagnando cittadini e imprese. Una mostra ripercorre gli eventi e le trasformazioni che hanno segnato la comunità locale nel tempo. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati accumulati o persi questi fondi.

Una mostra che ripercorre eventi, persone e trasformazioni che hanno segnato la vita del territorio e della sua comunità. Una storia che da oltre 20 anni vede Marche Multiservizi al fianco dei cittadini e delle imprese di Pesaro Urbino. "Siamo felici che il Gruppo Hera sostenga come main partner la rassegna fotografica ‘ Occhi sulla storia 1885-2025’ in occasione dei 140 anni del Resto del Carlino – spiega Mauro Tiviroli, a.d. di Marche Multiservizi, società controllata dalla multiutility –. Un traguardo che rappresenta non solo la storia di una testata ma della comunità che da oltre un secolo racconta e accompagna". Amministratore Tiviroli, partiamo dai risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multiservizi, l’a.d. Tiviroli: "Mezzo miliardo a terra"

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