In un processo di appello, un uomo è stato assolto dall'accusa di aver ucciso il fratello, con la motivazione di legittima difesa. L'evento risale alla notte del 26 giugno di tre anni fa, quando l'imputato, in preda al panico, ha tentato di difendersi da un'aggressione del fratello maggiore nella loro abitazione. La sentenza riconosce che l'uomo ha agito per proteggersi durante un episodio di violenza familiare.

Fu legittima difesa. In preda al panico, Lorenzo Maffeis temette per la propria incolumità e tentò di salvarsi come poteva. Era la notte del 26 giugno di tre anni fa, quando suo fratello maggiore Gianluca lo aggredì nella casa di famiglia, a Mozzo. Gianluca gli si scagliò addosso nel tentativo di strozzarlo, Lorenzo reagì spingendolo, ceilrcando di allontanarlo da sé. Entrambi caddero a terra, ma Gianluca andò in arresto cardiocircolatorio e Lorenzo, al telefono con il 118, tentò di rianimarlo. Gianluca Maffeis si spense a 31 anni dopo quattro giorni trascorsi in coma. Ieri (15 luglio) la Corte d’Appello di Brescia ha assolto Lorenzo Maffeis perché il fatto non costituisce reato. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Mozzo, uccise il fratello: assolto in appello per legittima difesa

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