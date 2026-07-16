Un incidente stradale accaduto nella notte tra martedì e mercoledì lungo l’autostrada A4 ha spezzato la vita di un giovane di 27 anni: Abdoulaye Diop. L’uomo abitava a Venezia. La tragedia si è verificata nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro, in direzione Milano. L’allarme è scattato attorno all’una. La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. Il 27enne, alla guida della propria vettura, avrebbe tamponato violentemente un mezzo pesante che viaggiava nella sua stessa direzione. Diop ha tamponato un mezzo pesante, che si è fermato in posizione sicura. In quel momento si è fermato anche l’autista di un furgone, che con la luce del telefono ha provveduto a segnalare la presenza dell’auto di Abdoulaye Diop nel bel mezzo della Serenissima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Ilgiorno.it - Mortale in autostrada: la vittima abitava a Venezia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente mortale in autostrada: “Proprio lui!”. Ora la scoperta, chi è la vittimaUn incidente mortale in autostrada ha causato la morte di un uomo, il cui nome non è stato reso noto.

Incidente mortale in sella allo scooter, chi era la vittimaUn uomo di 44 anni ha perso il controllo del suo Yamaha TMax e si è schiantato fuori strada nella mattina del 2 giugno, morendo sul colpo.

Temi più discussi: Mortale in autostrada: la vittima abitava a Venezia; Incidente in A10, muore un centauro; Incidente mortale in A10, vittima un motociclista: autostrada chiusa in direzione Ventimiglia; Incidente mortale in A4, il 27enne travolto quando era già sceso dall'auto.

Incidente mortale in autostrada: tragedia nel Pisano, donna perde la vita x.com

Mortale in autostrada: la vittima abitava a VeneziaUn incidente stradale accaduto nella notte tra martedì e mercoledì lungo l’autostrada A4 ha spezzato la vita di ... ilgiorno.it

Un altro incidente mortale coinvolge camion in piazzola sull’A22Una donna danese di 39 anni è morta a luglio 2026 nello scontro tra l'auto della sua famiglia e un autoarticolato fermo in una piazzola dell'A22, nel comune di Fortezza. È il secondo episodio analogo ... trasportoeuropa.it