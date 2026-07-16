L'ex atleta di biathlon Alessandra Arrigoni è morta a 48 anni. La notizia è stata diffusa dalla Federazione italiana sport invernali, che ha ricordato la sua carriera come plurimedagliata della nazionale azzurra juniores. Lascia un marito e due figlie. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di sport invernali.

L’ex atleta di biathlon Alessandra Arrigoni è morta a 48 anni. A darne notizia è la Federazione italiana sport invernali con un comunicato sulla prematura scomparsa della plurimedagliata della nazionale azzurra juniores. Nata a Lecco, ma residente a Barzio, la valsassinese lascia il marito Luca Bortot e due figlie di 14 e 19 anni. La morte prematura dell’ex atleta azzurra Il comunicato della Fisi ha annunciato il lutto per tutta la federazione per la morte prematura di Arrigoni, figlia d’arte di Natale “Natalino”, storico maestro di sci di fondo e, si legge, “figura molto conosciuta e apprezzata in Valsassina e non solo per il suo lungo impegno nella promozione della disciplina”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta Alessandra Arrigoni, l'ex atleta del biathlon aveva 48 anni: lascia il marito Luca Bortot e due figlie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio ad Alessandra Passerini, lascia il marito e due figlieA Mori, una donna di 50 anni è morta improvvisamente, lasciando il marito e due figlie.

Flora muore improvvisamente a 43 anni: lascia il marito e due figlie piccoleA Casoria, si piange la morte improvvisa di Flora Piscopo, avvenuta all’età di 43 anni.

Argomenti più discussi: Un grande dolore per lo sport in Valsassina; E’ morta a 48 anni Alessandra Arrigoni, ex azzurra del biathlon; ALESSANDRA ARRIGONI, ADDIO A SOLI 48 ANNI: BARZIO PIANGE L’EX SPORTIVA.