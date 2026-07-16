Morì dopo una gastroscopia la sonda aveva perforato il duodeno | assolto il medico nessun responsabile

Notizia in breve

Il medico è stato assolto dall'accusa di responsabilità nella morte di una donna di 64 anni avvenuta dopo una gastroscopia. La sonda utilizzata durante l'intervento aveva perforato il duodeno, causando il decesso. La donna era stata sottoposta a una colonscopia e gastroscopia in sedazione presso un ospedale. Nessuna responsabilità è stata riconosciuta per il personale sanitario coinvolto.