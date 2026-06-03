La Procura generale ha avviato un’indagine sul decesso di un uomo avvenuto dopo un intervento di polizia. Sei agenti sono iscritti nel registro degli indagati: quattro sono accusati di averlo sottoposto a una “impropria contenzione”, mentre altri due avrebbero falsificato le annotazioni di servizio. Inoltre, una dottoressa è indagata per aver somministrato un farmaco anestetico senza monitoraggio e aver successivamente falsificato la relazione medica.

Quattro agenti l’avrebbero sottoposto a una “ impropria contenzione “, altri due avrebbero falsificato la annotazione di servizio, una dottoressa avrebbe somministratico un farmaco anestetico senza monitoraggio e poi avrebbe falsificato la relazione. Sono i sette indagati per la morte di Igor Squeo, deceduto a 33 anni dopo un intervento della polizia nel suo appartamento. Era la notte tra l’11 e il 12 giugno del 2022: una volante della polizia intervenne per sedare una rissa tra Squeo e un ragazzo ivoriano. Il giovane milanese fu ammanettato mani e piedi e bloccato al suolo, era agitato, sotto l’effetto degli stupefacenti. I poliziotti chiesero l’intervento di un medico che gli somministrò un farmaco per sedarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Igor Squeo: morì dopo un intervento di polizia, la Procura generale avoca l’inchiesta e indaga 6 agenti e un medico

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Trovato morto in un baule. I fratelli: Sta dormendo - Vita in diretta 15/12/2025

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