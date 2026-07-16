Dal 16 luglio 2026 è obbligatorio assicurare i monopattini elettrici, con un costo che può arrivare fino a 150 euro. Solo circa il 10% dei monopattini in circolazione è dotato di targa. Assoutenti evidenzia come molte regole vengano ancora trasgredite nelle aree urbane e sottolinea la necessità di intensificare i controlli.

Oggi, 16 luglio 2026 scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, che potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. Assoutenti richiama l’attenzione sui costi per gli utenti e soprattutto sulla necessità di maggiori controlli nelle città, dove secondo l’associazione molte regole già in vigore vengono ancora ignorate. Almeno sulla carta, il provvedimento dovrebbe interessare circa 1 milione di mezzi privati, ma sulla novità normativa permangono ancora dubbi, incertezze e criticità. La polizza obbligatoria per il monopattino, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, ossia... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Monopattini: scatta oggi assicurazione obbligatoria. Solo 1 mezzo su 10 ha la targa

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Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatorie

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