moda la procura di milano accende un faro su altri 11 marchi

La procura di Milano ha avviato un’indagine su undici marchi di moda, tra cui Chanel, Brunello Cucinelli ed Etro. I Carabinieri del nucleo di tutela del lavoro si sono recati nelle sedi di queste aziende per richiedere documenti riguardanti forniture e condizioni di lavoro lungo tutta la filiera. L’operazione mira a verificare eventuali irregolarità o violazioni delle norme sul lavoro. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine.

Ancora la moda nel mirino della procura di Milano. I Carabinieri del nucleo di tutela del lavoro di Milano si sono presentati nelle sedi di undici importanti marchi del settore - tra cui Chanel, Brunello Cucinelli e Etro -chiedendo di consegnare la documentazione relativa a forniture e condizioni di lavoro lungo la filiera. Gli inquirenti - coordinati dal pm Paolo Storari - hanno acceso un faro sulle modalità di realizzazione di copriabiti, pochette e shopper, parte di quella filiera del lusso già finita in molti casi sotto amministrazione giudiziaria per caporalato. I casi più eclatanti sono stati Armani operations, Valentino Bags, Loro Piana, Manifactures Dior, Alviero Martini, Tod’s (i casi si sono risolti o si stanno risolvendo ripulendo la filiera con l’aiuto di un commissario). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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i grattacieli della finanza e i bilanci stellari della moda c’è una vasta fascia di lavoratori che continua a guadagnare troppo poco.A rendere visibile questo mondo sono state le inchieste della procura di Milano, si i magistrati che meloni odia x.com

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