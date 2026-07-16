Mobilità sostenibile Mappa delle ricariche

Il Comune di Terranuova ha aperto una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici per l’installazione e la gestione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico. Questa iniziativa mira ad ampliare le stazioni di ricarica nella zona. La procedura è pubblicata sul sito ufficiale del Comune e resterà aperta per un certo periodo. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui criteri di selezione o sul numero di punti di ricarica previsti.

Il Comune di Terranuova compie un nuovo passo verso la mobilità sostenibile. È stata infatti pubblicata una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici per l’installazione e la gestione, su suolo pubblico, di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’avviso è rivolto ai soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di colonnine di ricarica di tipo Quick e Fast, che dovranno essere collocate in alcune zone strategiche del territorio comunale. Le postazioni individuate sono viale Europa, piazzale San Francesco, piazza Prospero Prosperi, via Montegrappa, via Poggilupi, piazza G. Coralli e via Don Milani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mobilità elettrica: una mappa per il trasporto pesante

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