missione champions a como riparte lo show

A Como, la stagione calcistica riparte con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. La squadra si prepara a disputare il torneo, segnando una nuova sfida per il club. La campagna include partite ufficiali e allenamenti intensi, con l’obiettivo di ottenere risultati che possano permettere l’accesso alla massima competizione europea. La società ha annunciato che la squadra si concentrerà su partite importanti e sulla crescita tecnica per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Comincia un’altra stagione piena di sogni e obiettivi in riva al lago. Riparte il Como “formato“ Champions e l’asticella si alza sempre di più: oggi e domani i test, sabato a Mozzate il primo allenamento agli ordini di Cesc Fabregas che vuol preparare al meglio le future notti europee e presentarsi con l’abito della festa già a fine mese quando il Sinigaglia ospiterà la Como Cup (con i sauditi dell’Al-Ula, il Crystal Palace campione di Conference League, il Lens secondo in Ligue 1, il Villarreal e i portoghesei del Famalicão); poi doppio impegno in Inghilterra contro Arsenal e Liverpool, regine della Premier. Un gustoso antipasto internazionale che anticiperà il banchetto europeo di settembre e la storica partecipazione alla Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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