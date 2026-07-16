L ’attesa è quasi finita. Venerdì 17 e sabato 18 luglio Milano accoglierà finalmente Bad Bunny per le uniche due date italiane del suo Debí Tirar Más Fotos World Tour. Il cantante portoricano salirà sul palco dell’ Ippodromo SNAI La Maura per due concerti (ovviamente sold out). Sono passati sette anni dall’ultima volta che Benito Antonio Martínez Ocasio è stato in Italia. Ma il Bad Bunny di oggi è molto diverso da quello conosciuto allora dal pubblico italiano: oggi è diventato una superstar capace di riempire gli stadi, uno degli artisti più ascoltati al mondo. Tutti gli effetti postivi della musica sul cervello. guarda le foto La rivoluzione di un artista che (per ora) non ha tradito le sue radici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Milano è pronta ad accogliere il cantante portoricano il 17 e il 18 luglio all'Ippodromo SNAI La Maura: le uniche due date italiane del suo "Debí Tirar Más Fotos World Tour"

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