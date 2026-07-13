Bresh ha annunciato il suo primo concerto all’Ippodromo Snai di Milano nel 2027. Lo scorso anno ha iniziato il suo primo tour nei palasport e quest’anno ha tenuto tre spettacoli in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona.

Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con cinque live sold out al Porto Antico ed all’ Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di Bresh non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’ Ippodromo SNAI San Siro di Milano sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-Days di Milano. Bresh sarà tra i protagonisti degli I-Days di Milano 2027. Un appuntamento unico, denominato Milano Marea, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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