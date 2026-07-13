Bresh ha annunciato il suo primo concerto all’Ippodromo Snai di Milano nel 2027
Bresh ha annunciato il suo primo concerto all’Ippodromo Snai di Milano nel 2027. Lo scorso anno ha iniziato il suo primo tour nei palasport e quest’anno ha tenuto tre spettacoli in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona.
Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con cinque live sold out al Porto Antico ed all’ Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di Bresh non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’ Ippodromo SNAI San Siro di Milano sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-Days di Milano. Bresh sarà tra i protagonisti degli I-Days di Milano 2027. Un appuntamento unico, denominato Milano Marea, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Bresh live a Radio Italia Live - Il Concerto a Milano il 15-05-2026
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