Bresh ha annunciato il suo primo concerto all’Ippodromo Snai di Milano nel 2027

Da metropolitanmagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bresh ha annunciato il suo primo concerto all’Ippodromo Snai di Milano nel 2027. Lo scorso anno ha iniziato il suo primo tour nei palasport e quest’anno ha tenuto tre spettacoli in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona.

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Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con cinque live sold out al Porto Antico ed all’ Auditorium Parco della Musica di Roma,  il viaggio di  Bresh  non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’ Ippodromo SNAI San Siro  di  Milano sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-Days di Milano. Bresh sarà tra i protagonisti degli I-Days di Milano 2027. Un appuntamento unico, denominato  Milano Marea, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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