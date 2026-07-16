Milano aggressione con coltello per rapinare un connazionale | arrestati due egiziani

Due uomini di nazionalità egiziana, di 27 e 38 anni, sono stati arrestati dopo aver aggredito e rapinato un loro connazionale di 27 anni in strada a Milano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15, con uno dei rapinatori che ha ferito con un coltello la vittima, con l’obiettivo di sottrarle il telefono. La vittima è stata colpita durante l’attacco, ma non ci sono dettagli sulle sue condizioni.

Intorno alle 15, un uomo di 27 anni, di nazionalità egiziana, è stato aggredito e rapinato in mezzo alla strada da due connazionali di 27 e 38 anni. L’obiettivo della violenta imboscata era semplicemente il suo smartphone. La vittima è stata prima avvicinata e spintonata con forza da uno dei malviventi per destabilizzarla, mentre il complice è entrato in azione armato di un piccolo coltellino, utilizzandolo per ferire il giovane con un graffio al braccio e strappargli il telefono dalle mani. La situazione avrebbe potuto prendere una piega ancora più drammatica se non fosse stato per il tempestivo passaggio di una volante della polizia. Gli agenti, impegnati nel regolare servizio di controllo del territorio, sono stati attirati dalle grida e dal baccano della colluttazione in corso nella piazza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano, arrestati minori per aggressione con armi a due ragazzi

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