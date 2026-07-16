Tra pochi giorni si conosceranno le intenzioni sul trasferimento di Zaniolo. L'Udinese, che ha fretta di cedere il giocatore, ha fissato il 22 luglio come termine per concludere l'affare. La società ha richiesto 20 milioni di euro per la cessione. Il club partirà per il ritiro a Lienz il prossimo mercoledì, e si attendono sviluppi sulla trattativa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Ancora qualche giorno di attesa e poi se ne saprà di più sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il prossimo mercoledì, esattamente il 22 luglio, l'Udinese partirà per il ritiro di Lienz e l'intenzione del club friulano è quella di chiudere la faccenda entro tale data. In un senso o nell'altro. L'ex Roma, che non sta partecipando ai primi giorni di allenamento (ha presentato un certificato medico), chiede un ingaggio maggiore rispetto agli 1,3 milioni offerti dopo il riscatto dal Galatasaray costato circa 10 milioni., Il fantasista vorrebbe circa mezzo milione in più, l'intesa non è vicina. Non a caso l'agente del 27enne, Claudio Vigorelli, si è già mosso ed ha sul piatto delle offerte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan-Zaniolo, a giorni può esserci la prima svolta: l'Udinese ha fretta e chiede 20 milioni per cederlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bondo può tornare al Monza, il Milan può cederlo di nuovo in prestito | CMWarren Bondo potrebbe tornare al Milan dopo il prestito alla Cremonese, conclusosi con la retrocessione della squadra.

Milan, Juventus e Napoli su Zaniolo: la situazione in casa Udinese | CMNicolò Zaniolo, centrocampista dell’Udinese, è al centro di interesse di diverse squadre per la prossima stagione.

Temi più discussi: Milan, incontro con l'agente di Zaniolo: attesa per gli sviluppi del braccio di ferro con l'Udinese; Zaniolo rompe con l'Udinese: spera in Juve o Milan; Tuttosport: Nuovo Milan C’è Zaniolo Ma serve l’offertona; Mal di pancia Zaniolo, la Serie A osserva interessata: Juve, Milan e Bologna pronte all'assalto.

MERCATO #MILAN: IDEA #ZANIOLO PER LA TREQUARTI! Mentre prosegue il braccio di ferro tra Nicolò Zaniolo e l' #Udinese, martedì sera il suo agente Claudio Vigorelli è stato un'altra volta a Casa Milan per incontrare la dirigenza milanista. Ruben #A x.com

Zaniolo per il Milan! Tomori, brutta fine: dal no alla Juve al Coventry o all'ArabiaAnche l’accordo con i friulani per il rinnovo può essere scardinato. Il piano: 20 milioni ai Pozzo e 2,5 al giocatore ... tuttosport.com

Milan, grana Pulisic: la posizione di Amorim e Cardinale, si riapre la pista che porta a Zaniolo in rotta con l’UdineseMilan, scoppia il caso del rinnovo di Pulisic: la posizione di Amorim e Cardinale, si riapre la pista che porta a Zaniolo in rotta con l’Udinese ... sport.virgilio.it