Durante la sessione estiva di calciomercato, la dirigenza del Milan ha definito le priorità e le strategie per la squadra. Sono stati discussi possibili acquisti, tra cui un giovane talento internazionale, e si stanno negoziando i termini di un rinnovo contrattuale importante. La giornata ha visto anche incontri tra i rappresentanti del club e gli agenti degli atleti coinvolti. La trattativa per il rinnovo di un calciatore chiave è in fase avanzata.

La sessione estiva di calciomercato sta entrando nella sua fase più calda e la mattinata in casa Milan ha delineato con precisione le linee guida della dirigenza di Via Aldo Rossi. Il proprietario Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, e il nuovo tecnico Rúben Amorim stanno lavorando a stretto contatto per plasmare la rosa in vista della stagione 2026-2027, muovendosi tra blindature strategiche, nodi contrattuali da sciogliere e clamorose suggestioni internazionali per il nuovo modulo 3-4-2-1. Ecco a voi, dunque, le Top News della mattina di oggi, giovedì 16 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. I pilastri del Diavolo: Maignan e Rabiot sono intoccabili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan Top News: Amorim e Cardinale ridisegnano il Diavolo. Dal sogno Foden alle spine su un rinnovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RUBEN AMORIM E GERRY CARDINALE CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE AC MILAN 26-27

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, le Top News: la deadline per Glasner e Rangnick, i contatti con Amorim e il rinnovo di Modric

Leggi anche: Milan Top News: Bondo ed Estupinan verso l'addio. Pulisic, rinnovo in salita? I convocati di Amorim

Temi più discussi: Milan, Cardinale presenta Amorim: Ehi, questo è il nuovo allenatore; Top news dell'8 luglio: le prime parole di Amorim, il progetto di Cardinale; Milan, i convocati di Amorim per il ritiro estivo: in due out; Milan, Modric verso il rinnovo. Muharemovic al Leeds per 40 milioni: le top news delle 22.30.

. @acmilan #TopNews: #Cardinale in elicottero a Milanello; tutte le sfide di #Amorim. #Mercato, colpo da 50 milioni - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Il Milan coccola Maignan. E per Cardinale e Amorim deve restare anche RabiotLa fascia di capitano del Milan, nei programmi di Cardinale e di Amorim, non deve cambiare... proprietario. Mike Maignan è e resta, oltre che il titolare della porta rossonera, anche colui che deve gu ... gazzetta.it

Zaniolo per il Milan! Tomori, brutta fine: dal no alla Juve al Coventry o all'ArabiaAnche l’accordo con i friulani per il rinnovo può essere scardinato. Il piano: 20 milioni ai Pozzo e 2,5 al giocatore ... tuttosport.com

Refereeing investigation: The Milan Public Prosecutor's Office closes the case involving Rocchi and Inter, finding no scheme of interference. reddit