Milan – Rabiot Cardinale lo blinda Amorim ripartirà da lui

Il Milan ha deciso di blindare Rabiot, considerandolo un elemento chiave per la squadra. Gerry Cardinale ha rafforzato la posizione del giocatore, che nella passata stagione ha dimostrato il suo valore. L’allenatore ha confermato che il centrocampista ripartirà dalla rosa, mentre le trattative per il rinnovo sono in corso. Rabiot rimane uno dei pilastri del progetto tecnico del club, che punta sulla sua continuità.

L’importanza di Rabiot per i rossoneri è sotto gli occhi di tutti, soprattutto alla luce di quanto fatto nella scorsa stagione, e Gerry Cardinale sembra considerarlo un punto fermo del progetto. Il proprietario del club infatti non sembra aver nessuna intenzione di privarsi del centrocampista francese. Nonostante il forte interesse del Napoli, ad oggi, sembra molto difficile che i rossoneri possano lasciarlo partire, salvo un’offerta fuori mercato, che potrebbe allora dare il via ad una riflessione in casa Milan. Tempo di scelte. Rabiot aveva già dichiarato che qualsiasi scelta sul suo futuro sarebbe arrivata post Mondiale. Dopo la cocente sconfitta contro la Spagna, arrivata la sera del 14 luglio, bisognerà aspettare ancora la finale terzo-quarto posto di sabato sera, in attesa di conoscere l’avversaria tra Argentina e Inghilterra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Milan Flash - Amorim prova a convincere tutti a restare

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