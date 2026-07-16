'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan, in questa neonata stagione 2026-2027, intenda ripartire con il suo nuovo progetto tecnico ed un ciclo che l'intera dirigenza si augura possa essere vincente. Le fondamenta di questa nuova era poggiano su due pilastri ben precisi: il portiere e capitano Mike Maignan e il suo connazionale Adrien Rabiot. Entrambi sono considerati assolutamente intoccabili, tanto dal proprietario Gerry Cardinale quanto dal nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Dalla vetrina Mondiale al rientro in rossonero. Per qualche altro giorno almeno, fino alla finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra, Maignan e Rabiot avranno, com'è giusto che sia, la testa focalizzata esclusivamente sugli impegni Mondiali con la Francia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Cardinale blinda la spina dorsale del Milan: anche Rabiot resterà alla corte di Amorim

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