Cardinale blinda la spina dorsale del Milan | anche Rabiot resterà alla corte di Amorim
Il Milan conferma la permanenza di Rabiot nella rosa della stagione 2026-2027, secondo quanto riportato da una fonte sportiva. La società ha deciso di mantenere il centrocampista francese, rafforzando il progetto tecnico avviato con il nuovo ciclo. La dirigenza punta a consolidare la squadra e a proseguire sulla strada della continuità, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi nel campionato in corso. La decisione riguarda anche altri elementi chiave del team, senza indicare variazioni significative nel roster.
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan, in questa neonata stagione 2026-2027, intenda ripartire con il suo nuovo progetto tecnico ed un ciclo che l'intera dirigenza si augura possa essere vincente. Le fondamenta di questa nuova era poggiano su due pilastri ben precisi: il portiere e capitano Mike Maignan e il suo connazionale Adrien Rabiot. Entrambi sono considerati assolutamente intoccabili, tanto dal proprietario Gerry Cardinale quanto dal nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Dalla vetrina Mondiale al rientro in rossonero. Per qualche altro giorno almeno, fino alla finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra, Maignan e Rabiot avranno, com'è giusto che sia, la testa focalizzata esclusivamente sugli impegni Mondiali con la Francia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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