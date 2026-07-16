Milan parla Letizia | Estupinan? Ha più offerte dei presunti campioni difesi
Pervis Estupinan è al centro di un interesse crescente da parte di diversi club della Premier League, con più offerte sul tavolo rispetto a quelle avanzate per alcuni difensori considerati di alto livello. Mentre le critiche dei tifosi del Milan si concentrano sul suo rendimento, il mercato mostra un quadro diverso, con numerose proposte per il giocatore. La situazione riguarda esclusivamente le trattative in corso, senza ulteriori dettagli sui nomi o le cifre coinvolte.
Mentre da una parte i tifosi del Milan continuano a criticarlo, il mercato dice tutt'altro: Pervis Estupinan ha la fila di pretendenti in Premier League. A prendere le difese del terzino ecuadoriano, arrivato a Milano la scorsa estate per 20 milioni di euro, ci ha pensato il giornalista Francesco Letizia. Milan, senti Letizia: "Estupinan? Molte richieste". Il giornalista, intervenuto nel suo editoriale su Sportitalia, ha fatto notare a tutti i tifosi, con ironia, la differenza tra il giudizio dei fan e quello dei grandi club europei. Letizia non ha usato giri di parole per descrivere la situazione dell'esterno rossonero: > "Al di là del... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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