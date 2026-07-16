Mentre da una parte i tifosi del Milan continuano a criticarlo, il mercato dice tutt'altro: Pervis Estupinan ha la fila di pretendenti in Premier League. A prendere le difese del terzino ecuadoriano, arrivato a Milano la scorsa estate per 20 milioni di euro, ci ha pensato il giornalista Francesco Letizia. Milan, senti Letizia: "Estupinan? Molte richieste". Il giornalista, intervenuto nel suo editoriale su Sportitalia, ha fatto notare a tutti i tifosi, con ironia, la differenza tra il giudizio dei fan e quello dei grandi club europei. Letizia non ha usato giri di parole per descrivere la situazione dell'esterno rossonero: > "Al di là del... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, parla Letizia: "Estupinan? Ha più offerte dei presunti campioni difesi"

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