Il Milan conferma Mike Maignan come punto di riferimento della squadra, nonostante i cambiamenti in corso. La società rossonera ha deciso di mantenere il portiere francese, ritenendolo un elemento chiave sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. La volontà è di continuare a puntare su di lui, senza considerare alternative o modifiche alla rosa in quella posizione. La decisione si basa su valutazioni interne e sulla fiducia nel suo ruolo nel progetto tecnico.

Mike Maignan continua a rappresentare una delle certezze assolute del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il futuro del portiere francese, considerato uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della squadra. Il recente rinnovo di contratto fino al 2031 conferma la volontà del club di costruire il nuovo ciclo attorno a uno dei suoi uomini più rappresentativi. La fiducia della proprietà nei confronti dell’estremo difensore resta totale e anche Ruben Amorim, chiamato a guidare il Milan nella prossima stagione, lo considera una figura centrale del proprio progetto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, il progetto riparte da Maignan: è lui il leader che vuole Amorim

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