Michelle Hunziker ha confermato di essere innamorata di Giulio Berruti e di considerare un possibile terzo matrimonio. La conduttrice ha parlato della sua relazione, dopo aver avuto due matrimoni precedenti con artisti noti. Attualmente, la coppia si trova in una fase stabile e la Hunziker non ha escluso di sposarsi di nuovo in futuro. La relazione con Berruti è stata ufficializzata pubblicamente, ma non sono stati forniti dettagli sui piani concreti per un nuovo matrimonio.

Michelle Hunziker parla apertamente della storia d’amore con Giulio Berruti, racconta il loro legame e rivela di non escludere un nuovo matrimonio dopo Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Leggi anche: Giulio Berruti è un vero gentiluomo! Sapete perché non è andato al matrimonio della figlia di Michelle Hunziker? Motivo nobile Negli ultimi mesi Michelle Hunziker ha ritrovato il sorriso grazie alla relazione con Giulio Berruti, una storia che ha conquistato l’attenzione del pubblico. Dopo aver preferito la riservatezza, la conduttrice ha deciso di raccontare alcuni aspetti del loro rapporto. Le sue parole mostrano un sentimento maturo, costruito sulla fiducia, sulla complicità e su un equilibrio che oggi considera fondamentale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Michelle Hunziker è pronta al terzo matrimonio: dopo Ramazzotti e Trussardi, è amore con Giulio Berruti

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