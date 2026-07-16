Jannik Sinner ha annunciato di dover fermarsi dopo aver vinto Wimbledon 2026. La vittoria ha confermato il suo ruolo di numero uno del mondo nel ranking ATP. L’atleta ha comunicato la decisione subito dopo aver battuto il suo avversario in finale, sull’erba londinese. La notizia è stata data tramite un comunicato pubblicato sui social. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della sospensione.

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 ha consacrato il numero uno del mondo nell’élite del tennis internazionale. Dopo il trionfo sull’erba londinese, però, il campione azzurro ha scelto di fermarsi per recuperare energie fisiche e mentali e, nei giorni successivi, si è sottoposto ad alcuni controlli medici programmati al J Medical di Torino. Esami di routine, spiegano dal suo entourage, ma che si inseriscono nel percorso di monitoraggio avviato dopo i malori accusati durante alcuni tornei della stagione. Subito dopo aver sollevato il trofeo più prestigioso del circuito, Sinner aveva annunciato la volontà di concedersi una pausa. « Mi prenderò almeno una settimana di assoluto riposo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Thesocialpost.it - “Mi devo fermare”. Sinner, l’annuncio a sorpresa dopo il trionfo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Riposo assoluto”. Jannik Sinner, l’annuncio dopo il trionfo a WimbledonDopo aver vinto Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha annunciato di prendersi un periodo di riposo assoluto.

Leggi anche: “Mi devo fermare”. Francesca Barra lascia 4 di sera Weekend: il messaggio in lacrime

Argomenti più discussi: Zverev si arrende a Sinner dopo la finale di Wimbledon; John McEnroe chiede di introdurre la revisione video dopo aver visto un episodio dubbio di Sinner-Struff; Il numero uno al mondo Jannik Sinner sconfigge Jan-Lennard Struff e accede alle semifinali di Wimbledon 2026.; ?Chi è Pavel Kotov? Il Russo Che Potrebbe Fermare Sinner A Madrid!? Kerala Blasters Vs Mohammedan (GUmsKEnGQd).