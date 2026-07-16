Meteo weekend | temporali al Nord e caldo estremo al Centro-Sud picchi oltre i 40°C

Da meteopop.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana, le previsioni indicano temporali sulle regioni settentrionali, con rischio di pioggia e vento. Al sud e nelle isole, invece, si registreranno temperature molto alte, con punte superiori ai 40°C. Sabato e domenica, le condizioni climatiche saranno così divise: temporali al Nord e caldo estremo al Centro-Sud.

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Sabato 18 e domenica 19 luglio l’Italia resterà divisa in due: rischio temporali sulle regioni settentrionali, mentre l’anticiclone africano continuerà a portare caldo intenso e afa al Centro-Sud e sulle Isole. Il weekend del 18 e 19 luglio sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche molto differenti tra il Nord e il resto dell’Italia. L’alta pressione africana inizierà infatti a mostrare i primi segnali di cedimento sulle regioni settentrionali, mentre resterà ancora saldamente presente sul Mediterraneo e sulle regioni centro-meridionali. Sulle Alpi e al Nord-Est saranno possibili nuovi rovesci e temporali, localmente anche intensi. Al Centro-Sud, invece, continueranno a dominare il sole e il caldo molto intenso, con temperature diffusamente comprese tra 35 e 39 gradi e punte superiori ai 40 gradi sulle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Meteopop.it

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Lunedì con temporali al Nord, sole e caldo sul resto dItalia

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