Caldo africano verso il picco | oltre 40 gradi al Centro-Sud a Nord temporali e grandine

Notizia in breve

L'Italia sta affrontando un'ondata di caldo che raggiungerà oltre 40 gradi nel Centro-Sud nei prossimi giorni. Al Nord, invece, sono previste temporali e grandinate. La temperatura massima continuerà ad aumentare, ma nel fine settimana potrebbe verificarsi un calo. La situazione climatica si mantiene molto variabile, con condizioni estreme alternate a rovesci temporanei. L'evento è legato a un'ondata di calore di origine africana.