Caldo africano verso il picco | oltre 40 gradi al Centro-Sud a Nord temporali e grandine
L'Italia sta affrontando un'ondata di caldo che raggiungerà oltre 40 gradi nel Centro-Sud nei prossimi giorni. Al Nord, invece, sono previste temporali e grandinate. La temperatura massima continuerà ad aumentare, ma nel fine settimana potrebbe verificarsi un calo. La situazione climatica si mantiene molto variabile, con condizioni estreme alternate a rovesci temporanei. L'evento è legato a un'ondata di calore di origine africana.
L’Italia divisa tra caldo estremo e maltempo: picco delle temperature nei prossimi giorni, ma il weekend potrebbe segnare una graduale svolta L’Italia si prepara a vivereuna delle fasi più intense dell’ondata di caldo di questa estate.Un robusto anticiclone di origine africana continua infatti a dominare il Mediterraneo centro-occidentale, favorendo l’afflusso di aria molto calda sulla Penisola. Nei prossimi giornile temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente, con punte che in alcune aree potrebbero superare i 40 gradi.Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il quadro meteorologico presenta però una netta differenza tra Nord e Centro-Sud. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi.
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