Meteo Veneto per venerdì 17 luglio | velato o poco nuvoloso temperature fino a 37 gradi
Per venerdì 17 luglio, il meteo in Veneto prevede condizioni velate o poco nuvolose, con temperature che possono raggiungere i 37 gradi. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla montagna, sulle Prealpi bellunesi e trevigiane, e sull’alta pianura trevigiana.
La Protezione civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per temporali per la giornata di domani, venerdì' 17 luglio, sulla montagna e sulla fascia delle Prealpi bellunesi-trevigiane e sull'alta pianura trevigiana. In diverse zone del Veneto l'allerta sarà gialla anche per ondate di calore. Il meteo prevede per il pomeriggio instabilità con possibili rovesci e temporali in particolare su zone montane e pedemontane. Verso fine giornata e fino al mattino di domani fase di maggiore instabilità con rovesci e,temporali più probabili su zone montane e pedemontane e sulla pianura più occidentale. Possibili temporali anche al pomeriggio sulle zone montane. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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