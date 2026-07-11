meteo veneto domenica 12 luglio poco nuvoloso o velato temperature massime fino a 33 gradi

Domenica 12 luglio il cielo sarà poco nuvoloso o velato in Veneto, con temperature massime fino a 33 gradi. Dopo l'allerta arancione di sabato, caratterizzata da temporali intensi, rovesci, forti venti, grandinate e attività elettrica, il tempo si stabilizza. La situazione meteorologica torna a essere più stabile, con condizioni meno instabili rispetto ai giorni precedenti.

Dopo l'allerta arancione per temporali anche di forte intensità e rovesci con forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica per la notte di sabato per domenica il tempo tornerà ad essere poco nuvoloso. Domenica poco nuvoloso o velato. Temperature comprese tra 22°C e 33°C. Vento da Est-Nord- Est con intensità di 10 kmh. Raffiche fino a 31 kmh. Visibilità: buona. nubi sparse. Temperature minima di 23 °C e massima di 33 °C. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Est Sud Est con intensità di 12 kmh. Possibili raffiche fino a 18 kmh. Visibilità: buona. Domenica velato o poco nuvoloso. Temperature comprese tra 18°C e 30°C. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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