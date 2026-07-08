Lionel Messi ha segnato un gol contro l'Egitto, portando il suo totale di reti ai Mondiali a otto in questo torneo. Complessivamente, ha segnato 21 gol in 31 partite disputate nelle sei edizioni del Mondiale a cui ha partecipato. Nessun altro giocatore ha segnato più di lui in questa competizione. La sfida tra Messi e Mbappé per il titolo di capocannoniere dei Mondiali continua.

AGI - Lionel Messi sempre più re dei Mondiali: con il gol all'Egitto è arrivato a quota otto in questo torneo, in totale sono 21 nelle 31 partite disputate nelle sei Coppe del mondo a cui ha preso parte. L'inseguimento di Kylian Mbappé. Per la classifica dei capocannonieri l'argentino se la dovrà vedere con Kylian Mbappé che, anche grazie alle tre doppiette consecutive contro Senegal, Iraq e Svezia, è arrivato a sette gol in cinque partite. Il bomber francese insegue la Pulce anche insidia anche per il record di reti mondiali: ne ha già messe a segno 19 gol in altrettante partite. Il crollo dei vecchi record e la classifica storica. Messi e Mbappé hanno polverizzato il record di Klose, autore di 16 gol in 24 incontri disputati in quattro edizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Nessuno come Mbappé e Messi, sfida per il capocannoniere dei mondiali

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Messi vs Mbappé

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