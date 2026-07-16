Massimiliano Allegri ha deciso che Alex Meret sarà il portiere titolare del Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il secondo portiere potrebbe essere Wladimiro Falcone, arrivato dalla Serie A.

Massimiliano Allegri ha delineato la gerarchia dei portieri per il Napoli: secondo il Corriere dello Sport, Alex Meret punta al ruolo di titolare, mentre il ruolo di secondo potrebbe essere occupato da Wladimiro Falcone. Meret in corsa per il ruolo di numero uno. Allegri valuta concretamente la possibilità di confermare Meret come portiere principale, offrendogli l’occasione di ribaltare le scelte della stagione precedente. La strategia del tecnico bianconero prevede un titolare designato e un’alternativa di livello che arriverebbe dal mercato, con Vanja Milinkovic-Savic pronto a dire addio. Il Napoli continua a esplorare il mercato per completare il pacchetto, ma la permanenza del numero uno italiano rimane una soluzione credibile nel progetto di Allegri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Meret titolare, il vice arriva dalla Serie A: scelta a sorpresa di Allegri fra i pali

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Alex #Meret probabilmente sarà il portiere titolare del #Napoli anche la prossima stagione, come vice potrebbe arrivare Wladimiro #Falcone del #Lecce. [ @CorSport ] x.com

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