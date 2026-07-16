Il Napoli ha raggiunto l’accordo con un giocatore italiano, Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro classe 2004, per il mercato invernale. Favasuli si unirà al progetto partenopeo come rinforzo per la fascia destra. La scelta è stata preferita rispetto ad altri profili, secondo quanto riportato. La firma dovrebbe essere ufficializzata a breve, nel rispetto delle procedure di trasferimento.

Costantino Favasuli sbarca nel progetto del Napoli per la fascia destra: l’esterno del Catanzaro classe 2004 è il profilo che convince maggiormente De Laurentiis, come rivela il Corriere dello Sport. Favasuli: la scelta che esclude Dodô e Khalaili. Il Napoli ha tracciato una linea netta sul mercato degli esterni. Dopo settimane di valutazioni su Dodô della Fiorentina e Khalaili, la dirigenza ha virato su un profilo completamente diverso. Favasuli rappresenta una soluzione giovane con margini di crescita concreti. L’esterno ha disputato una stagione convincente in Serie B con il Catanzaro sotto la guida di Alberto Aquilani, dimostrando qualità atletiche e capacità di coprire tutta la fascia laterale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il primo colpo parla italiano: Manna ha trovato l’accordo

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Mercato NapoliEcco i Primi 2 Colpi! Manna Scatenato

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