Il nuovo direttore sportivo dell’Empoli ha dichiarato che il reparto difensivo rappresenta la priorità assoluta per gli interventi di mercato. Durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato la necessità di rafforzare la linea difensiva, senza menzionare specifici giocatori. La squadra sta valutando possibili acquisti o ritorni di calciatori che possano migliorare la tenuta difensiva. La priorità rimane quella di intervenire rapidamente per migliorare le prestazioni in questa zona del campo.

Fabio Artico - nuovo direttore sportivo dell’ Empoli - durante la conferenza stampa di presentazione è stato chiaro nello spiegare che la difesa è il reparto su cui più urgentemente occorre intervenire. "Probabilmente dietro manca qualcosa in più rispetto agli altri reparti. A oggi è ancora presto, dunque è importante capire e valutare tutte le dinamiche". E una di quelle dinamiche da valutare porta il nome e il cognome di Marco Imperiale (nella foto). Difensore centrale mancino e capitano della Carrarese. Il classe ‘99 ha anche un passato in maglia azzurra, con cui ha disputato soltanto una presenza ufficiale: protagonista di vari prestiti tra Siena, Piacenza e infine Carrarese, società che nel 2021 lo ha acquistato a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Marco Imperiale. Idea per la difesa? Per lui sarebbe un ritorno in azzurro

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