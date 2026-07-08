Mercato Napoli | idea Barbieri per la difesa

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Tommaso Barbieri, difensore della Cremonese, come possibile opzione per la corsia destra. La pista non è la prima scelta, ma il giocatore ha già lavorato con l’attuale allenatore in passato, alla Juventus nella stagione 2022-2023. La trattativa è in corso, secondo quanto riportato, e il club segue con attenzione la situazione del terzino.

L’edizione online della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli e sull’interessamento per Tommaso Barbieri. Stando a quanto appreso, nonostante non sia la prima scelta, il terzino della Cremonese potrebbe tornare in auge per la corsia destra avendo già lavorato con Massimiliano Allegri alla Juventus nell’annata 20222023. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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