Il reparto difensivo dello Jolo per la stagione 202627 resta invariato: Melani, Rossi, Ferroni, Drovandi, Menichetti, Peschi, Torcasso e Scozzari sono stati confermati. La società ha deciso di mantenere questa linea, puntando sulla continuità in un reparto considerato fondamentale. La squadra si prepara così a affrontare il campionato di Promozione e la Coppa Italia, con il medesimo gruppo di difensori.

I difensori Tommaso Melani, Alessandro Rossi, Alessandro Ferroni, Tommaso Drovandi, Andrea Menichetti, Elia Peschi, Mirko Torcasso e Gabriele Scozzari continueranno a far parte della prima squadra dello Jolo che parteciperà al campionato di Promozione 202627 ed alla Coppa Italia. Lo ha fatto sapere nelle scorse ore la società presieduta da Gianrico Antonio, che ha praticamente confermato in blocco il reparto arretrato della scorsa "storica" stagione chiusasi con il secondo posto nel girone A di Promozione ed una clamorosa vittoria del campionato da neopromossa (con relativo salto in Eccellenza) mancata per un solo punto. Nei giorni scorsi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato, le mosse del Ds Pomponio per continuare a stupire. Jolo, il muro difensivo. Reparto confermato

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