Un drone è stato intercettato sopra la città di Galati, evidenziando le lacune nelle difese europee contro queste minacce. Le autorità non sono riuscite a bloccare il velivolo prima che entrasse nello spazio aereo. La tecnologia anti-drone attualmente efficace si trova solo in Ucraina, lasciando le altre frontiere vulnerabili. La situazione solleva domande sulla capacità di difesa aerea europea di contrastare intrusioni di questo tipo.

? Domande chiave Come può un drone superare le difese promesse da Bruxelles?. Perché la tecnologia anti-drone efficace si trova solo in Ucraina?. Quali falle tecniche hanno permesso l'attacco all'edificio di Galati?. Chi deve rispondere del fallimento del muro difensivo europeo?.? In Breve Inefficacia tecnologica europea rispetto ai sistemi di intercettazione operativi in Ucraina.. Vulnerabilità dei confini orientali UE evidenziata dall'attacco all'edificio di Galati.. Discrepanza tra obiettivi politici del 2025 e capacità tecniche di difesa aerea.. Necessità di integrare tecnologie anti-drone per proteggere i territori della Romania.. Un drone colpisce un edificio a Galati: l’Europa scopre la vulnerabilità delle proprie difese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drone a Galati: il fallimento del muro difensivo europeo

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