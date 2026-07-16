Meno prodotto allo stesso prezzo? I supermercati ora devono avvisare i clienti in caso di shrinkflation

Quante volte è capitato di comprare un prodotto convinti che fosse uguale al solito, per poi accorgersi che dentro ce n’era meno, anche se la confezione sembrava identica? È il fenomeno chiamato shrinkflation: meno prodotto, stesso prezzo (o quasi). Dal 15 luglio questo “trucco” dovrà essere segnalato ai consumatori. È infatti entrata in vigore la norma voluta dal governo Meloni che impone ai negozi e ai siti di vendita online di informare in modo chiaro quando la quantità di un prodotto viene ridotta, mentre la confezione resta praticamente la stessa. Che cos’è la shrinkflation e cosa cambia. La shrinkflation (o sgrammatura) è la pratica nella quale i produttori diminuiscono la quantità di prodotto mantenendo invariato – o talvolta aumentando – il prezzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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