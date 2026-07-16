Tre persone associate alla Flotilla per Gaza e alla rete Global Sumud hanno partecipato ai funerali di Ali Khamenei, avvenuti in Iran. Questi individui si sono recati sul luogo durante le cerimonie funebri della Guida Suprema. La presenza di membri della Flotilla ai funerali si è verificata nel contesto delle celebrazioni pubbliche per l'ultimo saluto a Khamenei. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui loro ruoli o motivazioni.

Dalla Flotilla per Gaza al funerale di Ali Khamenei. Tre figure legate alla Global Sumud si sono recate in Iran durante le cerimonie per l'ultimo saluto alla Guida Suprema. Non una semplice visita privata in un Paese in lutto, ma anche una presa di parola dentro un evento costruito da Teheran come grande rito internazionale della Repubblica islamica. La Flotilla nega una delegazione ufficiale. Ma resta il fatto che tre figure della sua galassia sono arrivate a Teheran nel momento più solenne della propaganda iraniana. Lisi Proenca, Tadhg Hickey e Ariadne Teles, volti della galassia pro-palestinese e della missione navale verso Gaza, non solo hanno partecipato ai funerali ma hanno espresso posizioni di sostegno politico alla Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Membri della Flotilla ai funerali di Khamenei

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Flotilla Activists in Tehran

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