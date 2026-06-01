Giugno è il mese del Pride e l’ Ema, l’European medicines Agency, inaugura due mesi di celebrazioni dedicate alla diversità e all’inclusione nella scienza e nell’assistenza sanitaria, in vista della partecipazione dell’Agenzia all’iconica parata sui canali di Amsterdam del primo agosto. Nel 2026, per la prima volta, la città olandese ospiterà sia l’Euro Pride che il World Pride. Sarà ‘ United for Health ’ lo slogan dell’Ema, che parteciperà all’evento con la sua imbarcazione. Unità nella diversità. “La nostra forza nell’Unione europea deriva dall’ unità nella diversità. L’uguaglianza e la non discriminazione sono fondamentali ovunque, ma nel campo della salute possono fare la differenza tra la vita e la morte”, dichiara Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ema al Pride di Amsterdam per una scienza sempre più inclusiva

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