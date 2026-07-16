Nella giornata di ieri, la polizia ha eseguito un’ampia operazione alla stazione di Bologna, identificando circa 300 persone. La maggior parte di queste erano straniere. Le forze dell’ordine hanno bloccato l’intera area della stazione e i quartieri vicini, con un grande spiegamento di uomini e mezzi che è durato fino a sera. L’intervento è seguito a una precedente operazione simile avvenuta a Torino.

Dopo la maxi operazione della Polizia di Stato a Torino, nelle ore successive le attenzioni si sono concentrate su Bologna, dove ieri, dal pomeriggio fino a tarda sera, un massiccio dispiegamento di forze ha blindato l'intera area della stazione ferroviaria e i quartieri limitrofi. Sotto la lente degli agenti sono finite le zone calde della microcriminalità cittadina: Piazza Medaglie d’Oro, Piazza XX Settembre, Via Amendola, i Giardini Fava e Via Barozzi. Tutte le vie d'accesso e le direttrici stradali sono state chiuse per permettere un controllo capillare e l'identificazione di chiunque si trovasse nell'area, una platea composta prevalentemente da cittadini extracomunitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Maxi operazione alla stazione di Bologna: 300 soggetti identificati, in maggioranza stranieri

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Cavi danneggiati vicino alla stazione di Bologna: ipotesi sabotaggio. Treni in ritardo

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