Maxi operazione alla stazione di Bologna | 300 soggetti identificati in maggioranza stranieri
Nella giornata di ieri, la polizia ha eseguito un’ampia operazione alla stazione di Bologna, identificando circa 300 persone. La maggior parte di queste erano straniere. Le forze dell’ordine hanno bloccato l’intera area della stazione e i quartieri vicini, con un grande spiegamento di uomini e mezzi che è durato fino a sera. L’intervento è seguito a una precedente operazione simile avvenuta a Torino.
Dopo la maxi operazione della Polizia di Stato a Torino, nelle ore successive le attenzioni si sono concentrate su Bologna, dove ieri, dal pomeriggio fino a tarda sera, un massiccio dispiegamento di forze ha blindato l'intera area della stazione ferroviaria e i quartieri limitrofi. Sotto la lente degli agenti sono finite le zone calde della microcriminalità cittadina: Piazza Medaglie d’Oro, Piazza XX Settembre, Via Amendola, i Giardini Fava e Via Barozzi. Tutte le vie d'accesso e le direttrici stradali sono state chiuse per permettere un controllo capillare e l'identificazione di chiunque si trovasse nell'area, una platea composta prevalentemente da cittadini extracomunitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Cavi danneggiati vicino alla stazione di Bologna: ipotesi sabotaggio. Treni in ritardo
Notizie e thread social correlati
Terni, un arresto e tre stranieri identificati in un immobile Ater: il bilancio dell’operazione ‘Alto Impatto’A Terni, durante un'operazione condotta negli ultimi giorni, sono stati arrestati un uomo e identificati tre cittadini stranieri all’interno di un...
Argomenti più discussi: Treni, lavori nel nodo di Firenze: disagi e variazioni. Ritardi anche a Milano e sulla Tirrenica; Maddalena, Darsena e stazione Principe: scattano i maxi controlli della polizia nei punti 'caldi'; Let’s Marche fa centro: Superati 60 milioni di accessi in due mesi; Maxi-sequestro di hashish nel Bassanese: il magazzino in un box in zona stazione.
Controlli alla stazione di Bologna, 3 arresti e 300 persone identificateIeri, a Bologna, dal pomeriggio sino a tarda sera, numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno cinturato le aree della Stazione Ferroviaria di Bologna e zone limitrofe ... msn.com
A Milano, alla Caserma Montello, sta prendendo forma un progetto concreto per la sicurezza e per chi ogni giorno indossa una divisa. Con un investimento da 114 milioni di euro nascerà la più grande stazione della Polizia di Stato d’Italia: 2.000 poliziotti al lav facebook