378 docenti hanno firmato una lettera aperta criticando l’attuale modalità dell’esame di maturità, definendolo un vero e proprio “esame, non una festa”. La missiva evidenzia come i docenti siano spesso troppo severi e sottolinea che le prove risultano troppo impegnative. La polemica continua a coinvolgere il mondo scolastico, con alcune voci che chiedono modifiche alle modalità di valutazione e altre che difendono l’approccio attuale.

Non si placa la polemica sulla Maturità. Dopo la lettera aperta con cui il dirigente scolastico dell’Istituto Marconi di Prato, Paolo Cipriani, e la docente Miriam Pierozzi hanno denunciato casi di valutazioni "mortificanti", parlando di commissari "carnefici degli studenti", "egocentrismi", "vendette" e "faide tra scuole", arriva ora la risposta di una parte del mondo della scuola. Sono 378 i docenti che hanno sottoscritto una lettera, promossa dal professor Enrico Rebuffat del liceo Galileo-Michelangiolo di Firenze insieme al gruppo Il Gessetto, per contestare le affermazioni del dirigente pratese e ribadire quale debba essere, a loro avviso, il vero significato della Maturità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità, prof troppo severi? Lettera di 378 docenti: "E’ un esame, non una festa"

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