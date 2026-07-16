Matteo Salvini | Il partito di Vannacci perde pezzi Il centrodestra? Sta lavorando bene e vincerà le prossime elezioni

Il partito di Vannacci sta perdendo membri, con 600 persone che hanno lasciato in Calabria. Salvini ha affermato che il centrodestra sta lavorando bene e vincerà le prossime elezioni. Ha aggiunto di non voler entrare nelle questioni interne di altri partiti.

«Penso che stia perdendo pezzi, come in Calabria con 600 persone che hanno lasciato il partito, ma non entro in cose di casa altrui». Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla crescita del nuovo partito riconducibile al generale Roberto Vannacci, a margine di una iniziativa sulpotenziamento delle infrastrutture portuali di Bari. «Non entro in cose di casa altrui», ha ribadito Salvini, aggiungendo però «credo che il centrodestra stia lavorando bene e che l'anno prossimo rivincerà le elezioni, senza l'appoggio di chi oggi continua ad attaccare il governo». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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Salvini vs Vannacci: a destra cè già aria di campagna elettorale

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