matteo renzi il rodri italiano

Un uomo con la maglia numero 8 si muove con passo deciso tra le linee, cercando di dirigere il gioco con le braccia. Durante l’azione, invita i compagni a passare e si posiziona in modo da coordinare gli spostamenti. Il suo atteggiamento è di costante movimento, con un ruolo di guida sul campo. Non ci sono altri dettagli o riferimenti specifici a persone o eventi.

Matteo Renzi gioca con la maglia numero 8, si muove compassato ma in modo continuo tra le linee, con le braccia dirige il traffico, invita i compagni a fare il passaggio giusto, li guida sul campo. In un’altra vita sarebbe potuto essere Rodri come, forse, in un’altra vita ancora il centrocampista spagnolo sarebbe potuto essere uno scaltro politico toscano. Non sappiamo mai davvero cosa ci riserva il futuro. A L'Aquila va in scena la Partita del Cuore tra politici-giornalisti e cantanti, un appuntamento oramai tradizionale. Renzi era sceso in campo anche un anno fa, ma non aveva brillato nel 7-7 di cui avevamo scritto l’analisi tattica. Questa volta è stato diverso, questa volta è salito in cattedra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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