Matilda Morri esperta di profumi sulle fragranze clean quelle che sanno di pulito e pelle nuda | Rievocano cristallizzano riproducono la detersione ma di certo non la sostituiscono

Da vanityfair.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le fragranze «clean» sono apprezzate per il loro profumo di pulito e pelle nuda. Rievocano la detersione senza sostituirla, risultando intime, discreti e rilassanti. Sono preferite da chi evita profumi troppo pesanti, speziati o dolci, poiché non sovrastano chi le indossa né disturbano chi sta vicino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Piacciono perché sono profumi intimi, discreti e rilassanti, ideali per chi non ama scie troppo pesanti, speziate o dolci. Non sovrastano chi li indossa né infastidiscono chi ci sta vicino. Si adattano a ogni momento della giornata, risultando perfetti sia per le stagioni calde sia per le giornate in cui si desidera un'eleganza semplice e naturale. Invece di mascherare con aromi pesanti, esaltano il profumo naturale della pelle, fondendosi perfettamente con il pH corporeo. Per capire meglio il fenomeno - e farci svelare i suoi preferiti - abbiamo intervistato Matilda Morri, dai più conosciuta sui social media come Sinister, che ha fatto... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

matilda morri esperta di profumi sulle fragranze clean quelle che sanno di pulito e pelle nuda rievocano cristallizzano riproducono la detersione ma di certo non la sostituiscono
© Vanityfair.it - Matilda Morri, esperta di profumi, sulle fragranze «clean», quelle che sanno di pulito e pelle nuda: «Rievocano, cristallizzano, riproducono la detersione, ma di certo non la sostituiscono»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Intervista a Matilda Morri: 4 profumi per l'estate 2026

Video Intervista a Matilda Morri: 4 profumi per l'estate 2026

Notizie e thread social correlati

Profumi per le vacanze al mare: 5 fragranze che sanno di estateCinque profumi con note marine sono stati presentati come perfetti per le vacanze al mare.

Summer is now: le fragranze che sanno di sole, mare e libertàCon l’arrivo dell’estate, molte persone preferiscono cambiare fragranza, scegliendone di più leggere e rinfrescanti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web