Le fragranze «clean» sono apprezzate per il loro profumo di pulito e pelle nuda. Rievocano la detersione senza sostituirla, risultando intime, discreti e rilassanti. Sono preferite da chi evita profumi troppo pesanti, speziati o dolci, poiché non sovrastano chi le indossa né disturbano chi sta vicino.

Piacciono perché sono profumi intimi, discreti e rilassanti, ideali per chi non ama scie troppo pesanti, speziate o dolci. Non sovrastano chi li indossa né infastidiscono chi ci sta vicino. Si adattano a ogni momento della giornata, risultando perfetti sia per le stagioni calde sia per le giornate in cui si desidera un'eleganza semplice e naturale. Invece di mascherare con aromi pesanti, esaltano il profumo naturale della pelle, fondendosi perfettamente con il pH corporeo. Per capire meglio il fenomeno - e farci svelare i suoi preferiti - abbiamo intervistato Matilda Morri, dai più conosciuta sui social media come Sinister, che ha fatto... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matilda Morri, esperta di profumi, sulle fragranze «clean», quelle che sanno di pulito e pelle nuda: «Rievocano, cristallizzano, riproducono la detersione, ma di certo non la sostituiscono»

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Intervista a Matilda Morri: 4 profumi per l'estate 2026

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