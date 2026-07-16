Massimo Colantoni si mostra sui social con la nuova fidanzata | Il mio arcobaleno

Massimo Colantoni ha condiviso sui social la sua relazione con una nuova fidanzata, definendola “il mio arcobaleno”. La notizia è stata annunciata attraverso un post sulla sua pagina ufficiale. Colantoni, noto per aver partecipato a Temptation Island alcuni anni fa, riceve regolarmente commenti di supporto da parte dei suoi follower. La pubblicazione si concentra esclusivamente sulla conferma della relazione e sul suo stato sentimentale attuale.

Sui social Massimo Colantoni ufficializza la sua storia d’amore, chi è la nuova fidanzata . Massimo Colantoni si è fatto conoscere qualche anno fa grazie alla sua partecipazione a Temptation Island e sui social continua a continua a ricevere affetto e sostegno dai suoi seguaci. Storia Ig di Massimo Colantoni (Screen Ig stories @massimocolantoni) L’ex di Temptation Island per qualche anno è stato legato sentimentalmente a Denise Lo Giudice, dal loro amore è nato il figlio Edoardo ma dopo vari alti e bassi la rottura è stata inevitabile. Nei mesi scorsi lui ha fatto sapere che il rapporto era cambiato, c’erano sempre litigi e incomprensioni, insieme non erano più felici. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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