Massacra l’ex moglie a casa Confessa il delitto al telefono poi attende i carabinieri

Una donna di 63 anni è stata uccisa a Mulazzano, nel comune di Coriano, all’interno della sua abitazione. Secondo quanto riferito, l’autore del reato ha confessato il delitto telefonicamente e successivamente ha atteso l’arrivo dei carabinieri. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Agello. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sui possibili collegamenti tra le parti coinvolte.

Tragedia a Mulazzano, nel comune di Coriano, dove nel pomeriggio di ieri una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa all’interno di un’abitazione di via Agello. Per il delitto è stato fermato il 71enne Mario Bonifazi, ex marito della vittima. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato lo stesso Bonifazi a chiamare il numero di emergenza, confessando di aver ucciso la donna. Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione lo hanno trovato accanto al corpo senza vita della 63enne. Da quel momento sono scattati i rilievi e gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti. Restano ancora molti punti da chiarire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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