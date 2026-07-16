Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Silenziosa, ricaricata con l’energia fotovoltaica autoprodotta sui tetti degli uffici, l’utilitaria sosta davanti al Museo naturalistico. Sulla portiera, la riproduzione stilizzata di un noto bassorilievo etrusco: un cervo assalito da un lupo. E’ il simbolo del Parco naturale regionale Marturanum. A pochi passi, perla arroccata, il centro medioevale di Barbarano romano. Un paese che «agli occhi di un animale selvatico non deve sembrare poi così diverso dalle pareti tufacee sottostanti», come fa notare la guida illustrata ai servizi e alle ricchezze dell’area protetta. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Marturanum, il parco a emissioni zero

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