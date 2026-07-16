Dopo la condanna definitiva, sui social sono comparsi messaggi di sostegno da parte di personaggi noti, tra cui una nota influencer. La vicenda riguarda un gioielliere condannato in via definitiva, accaduta diversi anni fa. La notizia ha diviso gli utenti online, con alcuni che hanno espresso solidarietà e altri che hanno criticato le opinioni espresse sui social. Il dibattito pubblico continua a essere acceso.

La condanna definitiva a carico di Mario Roggero ha riacceso un dibattito che da anni divide l’opinione pubblica. La vicenda del gioielliere piemontese, protagonista nel 2021 di una drammatica rapina finita nel sangue, continua infatti a suscitare reazioni contrastanti tra chi ritiene eccessiva la pena inflitta e chi, invece, richiama il principio della legittima difesa nei limiti previsti dalla legge. Dopo la decisione della Cassazione, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della politica hanno scelto di esporsi pubblicamente, manifestando la propria vicinanza all’uomo e alimentando ulteriormente il confronto sui social. Mario Roggero, la sentenza lo condanna: riassunto della sua storia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Mario Roggero, dopo la sentenza molti vip lo difendono: i messaggi di Giulia Salemi e non solo, il web si spacca in due

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Mario Roggero, dopo la sentenza molti vip lo difendono: i messaggi di Giulia Salemi e non solo

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