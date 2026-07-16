L’Italia punta a diventare leader nell’esplorazione degli abissi marini, con un focus sulla scoperta di aree ancora inesplorate. Secondo un rappresentante del governo, oltre il 70% del fondale marino non è stato mappato o studiato. La strategia prevede di investire in tecnologie e missioni per approfondire la conoscenza degli ecosistemi sottomarini e delle risorse nascoste. La volontà è di consolidare una posizione di avanguardia nel settore dell’esplorazione oceanica.

«Non è importante soltanto capire quanto sia profondo il mare, ma anche cosa incontreremo lungo questo itinerario affascinante. Pensate che oltre il 70% del fondale marino non è conosciuto, non è mappato. Un dato che ci fa comprendere quanto sia ancora vasta la frontiera della conoscenza. E quanto sia strategico investire nella dimensione subacquea». Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana alla Sala Capitolare del Senato. Mare, Musumeci: «Uno strumento che guarda al futuro». Un’occasione istituzionale in cui il ministro ha ribadito: «La dimensione subacquea acquista sempre più rilevanza sul piano scientifico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mare, l’Italia alla conquista degli abissi, Musumeci sulla svolta strategica: il 70% dei fondali è un mistero, l’Italia sia leader

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