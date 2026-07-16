marco tamburro incontra caravaggio in mostra a palazzo bonaparte

Notizia in breve

A Palazzo Bonaparte si apre una mostra dedicata a Marco Tamburro, che propone un confronto tra le opere dell’artista e le opere di Caravaggio. La rassegna si concentra sull’interpretazione di Tamburro delle tecniche e dei temi del pittore seicentesco. L’esposizione è accessibile al pubblico e presenta una selezione di dipinti di Tamburro ispirati a Caravaggio. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi.