Marco Tamburro incontra Caravaggio in mostra a Palazzo Bonaparte
A Palazzo Bonaparte si apre una mostra dedicata a Marco Tamburro, che propone un confronto tra le opere dell’artista e le opere di Caravaggio. La rassegna si concentra sull’interpretazione di Tamburro delle tecniche e dei temi del pittore seicentesco. L’esposizione è accessibile al pubblico e presenta una selezione di dipinti di Tamburro ispirati a Caravaggio. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi.
La città di Roma torna a essere il palcoscenico privilegiato per un affascinante confronto tra epoche artistiche differenti. Apre infatti al pubblico a Palazzo Bonaparte il progetto espositivo intitolato MARCO TAMBURRO. Caravaggio forever, un’occasione unica per esplorare la connessione visiva e concettuale tra la modernità e il genio del Seicento. L’esposizione, curata da Giulia Silvia Ghia, raccoglie oltre quaranta opere inedite del pittore contemporaneo, pensate e realizzate appositamente per questo ciclo dedicato al maestro lombardo. L’intento della mostra, come sottolineato dalla curatrice, è quello di interrogarsi su “che cosa significa oggi guardare il mondo con lo stesso coraggio con cui Caravaggio cambiò la pittura oltre quattro secoli fa”. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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